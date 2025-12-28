قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تحذير من كارثة إنسانية مع دخول المنخفض الجوي وتشديد الحصار على غزة

"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تحذر من كارثة إنسانية مع دخول المنخفض الجوي وتشديد الحصار على غزة
"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تحذر من كارثة إنسانية مع دخول المنخفض الجوي وتشديد الحصار على غزة
أ ش أ

حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، من كارثة إنسانية غير مسبوقة مع دخول المنخفض الجوي وتشديد الحصار على قطاع غزة.


وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في تصريح خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الأحد/ - "إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تضييق الخناق على غزة عبر تشديد الحصار على جميع المناطق، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على كافة المستويات"، لافتا إلى الأضرار الجسيمة التي خلفتها المنخفضات الجوية والسيول التي اجتاحت خيام النازحين الفلسطينيين في القطاع.
واستنكر بشدة عملية تكدس ما تبقى من سكان غزة في مساحة أقل من 90 كلم وسط شتاء قاس، مع انعدام أبسط مقومات الحياة وقلة الموارد الغذائية والطبية والإنسانية اللازمة لإغاثة الشعب الفلسطيني من الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت أمس /السبت/ من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد بحلول أبريل القادم إذا استمر تدهور الأوضاع.


ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة كارثة محققة؛ بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة وتصل سرعة الرياح فيه إلى 100 كلم في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، مع توقعات بتجمع مياه الأمطار في برك بسبب الطبيعة الطينية الناجمة عن الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال خلال العدوان الذي استمر على مدى العامين الماضيين.
 

