حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني

نفّذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكبرة أسفرت عن ضبط ورفع 9 حالات إشغال طريق بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الشوارع الحيوية والتصدي للتعديات على حرم الطريق العام.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع الإشغالات وضمان سيولة الحركة المرورية، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، وأسفرت عن ضبط ورفع 9 حالات إشغال طريق، تنوعت بين تعديات لمحال تجارية وكافيهات على حرم الطريق العام، بواقع 5 حالات إشغال بالممشى السياحي، و4 حالات أخرى بشارع الثلاثيني، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة تعتمد على التواجد الميداني اليومي، وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها إعاقة حركة المواطنين أو الإضرار بالمظهر العام والوجه السياحي لمدينة الغردقة، مشددًا على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة