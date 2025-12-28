رئيس حي جنوب الغردقة يتابع تطوير المركز التكنولوجي

تابع رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال التطوير الجارية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للحي، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية، مع التأكيد على عدم تعطيل مصالح المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بصورة طبيعية.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين آليات التعامل مع المواطنين داخل المراكز الخدمية.

وتفقد رئيس الحي اللمسات الإنشائية النهائية بالمركز، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

وأوضح رئيس الحي أن أعمال التطوير شملت توسعة مساحة المركز التكنولوجي لاستيعاب أعداد أكبر من المواطنين، وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة بنظام «الشباك الواحد»، إلى جانب زيادة عدد مقاعد الانتظار، بما يساهم في تسريع إنهاء المعاملات وتخفيف التكدس داخل المركز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وخلال جولته، شدد رئيس الحي على ضرورة تكثيف العمل خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن أعمال التطوير لن تعوق سير العمل أو تؤثر على مصالح المواطنين، وأن المركز سيواصل استقبال الجمهور واستئناف تقديم الخدمات بشكل منتظم اعتبارًا من يوم غدٍ.

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الشركة المنفذة والعاملين بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، كما كلف سكرتير الحي بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم تنفيذ الأعمال، مع الحفاظ على انتظام العمل الإداري داخل الحي، لضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين في المواعيد المحددة داخل المركز التكنولوجي.