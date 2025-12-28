خلال العُطلة الرسمية.. جولة تفقدية لإزالة إشغالات الطرق والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات على حرم الطريق العام، خاصة خلال أيام العطلات، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بجولة تفقدية موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق، لمتابعة حالة النظافة والانتظام بالشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد رئيس الحي أن الجولة الميدانية، التي شملت عددًا من الشوارع الحيوية بالحي، أسفرت عن ضبط حالتي إشغال طريق في منطقة الذهبية، حيث قام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام، مما تسبب في إعاقة حركة المرور وسير المشاة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة الهضبة الشمالية.

ووجه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا على رفع كافة الإشغالات ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على قسم الإشغالات والمحال ومساعد رئيس الحي بالتنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح رئيس الحي أن العمل الميداني مستمر على مدار الساعة، ولا سيما خلال العطلات الرسمية، لضمان ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية، مضيفًا أنه لم ولن يتهاون مع أي محاولات لاستغلال فترة الإجازات للقيام بمخالفات أو إشغالات تشوه المنظر العام أو تعطل مصالح المواطنين.