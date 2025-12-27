مطار الغردقة يشهد ذروة الحركة الجوية مع توافد آلاف السياح الأوروبيين

سجل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، ذروة جديدة في حركة الوصول الجوي، مع استقبال عدد كبير من الرحلات الدولية القادمة من مختلف الدول الأوروبية، في مؤشر واضح على الانتعاش القوي للحركة السياحية بالتزامن مع موسم الشتاء واقتراب احتفالات العام الجديد.

وأظهرت حركة التشغيل بالمطار استقبال نحو 150 رحلة طيران دولية خلال اليوم، قادمة من عدة مطارات أوروبية، وسط تنظيم مكثف لتسهيل إجراءات الوصول وتوفير أقصى درجات الانسيابية للسائحين، بما يضمن بداية مريحة لإجازاتهم بمدينة الغردقة.

وبحسب جداول الوصول، فإن الرحلات القادمة اليوم تحمل على متنها ما يقرب من 30 ألف سائح من جنسيات متعددة، مع تسجيل كثافة ملحوظة في الرحلات القادمة من ألمانيا والمطارات البريطانية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يعكس استمرار اعتماد السوق الأوروبي على الغردقة كوجهة سياحية مفضلة خلال فصل الشتاء.

وتزامن هذا التدفق السياحي مع ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال الفندقي بعدد كبير من فنادق ومنتجعات الغردقة، حيث ساهم الطقس الدافئ واستقرار الأوضاع في جذب السائحين، خاصة من الدول التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، وعلى رأسها السوق الألماني.

وفي هذا السياق، أكد عصام علي، نائب رئيس غرفة المحال السياحية بالبحر الأحمر، أن المدينة تشهد موسمًا قويًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة، مشيرًا إلى أن عددًا من الفنادق أعلن وصول نسب الإشغال إلى الطاقة الكاملة خلال هذه الفترة، مع توقعات بزيادة الإشغالات خلال الأيام المقبلة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضح أن العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية تعمل على تقديم عروض ترويجية وبرامج احتفالية خاصة، تستهدف العائلات والمجموعات السياحية القادمة من الخارج، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية خلال موسم الأعياد.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية نجاح خطط الترويج السياحي، واستمرار الثقة الدولية في المقصد السياحي المصري، خاصة مدن البحر الأحمر التي باتت تحتل مكانة متقدمة على خريطة السياحة الشتوية عالميًا.