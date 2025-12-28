رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق

أجرى رئيس مدينة سفاجا، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من مناطق المدينة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف مدن المحافظة.

وتفقد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، خلال جولته، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة أرض الجمعيات بالإسكان الشرقي، إلى جانب منطقة عمارات الأوقاف، حيث اطّلع على معدلات التنفيذ، وتأكد من سير الأعمال وفق الخطة الموضوعة والجداول الزمنية المحددة.

وتهدف الأعمال الجارية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، من خلال تطوير البنية التحتية وتهيئة المناطق السكنية بما يتوافق مع احتياجات السكان.

وخلال الجولة، شدد رئيس المدينة على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية للمشروعات حتى الانتهاء منها بالشكل اللائق، وبما يتماشى مع خطة التطوير المعتمدة للمدينة.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا أن الأعمال الحالية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة باقي مناطق المدينة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم تباعًا وفق جدول زمني محدد، في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بمدينة سفاجا.