اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب

قالت ميرنا عزت، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من محافظة قنا، إن العملية الانتخابية تشهد انتظامًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان لليوم الثاني، حيث تتواجد حاليًا أمام إحدى اللجان الفرعية التابعة للدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المنافسة في هذا المركز تشهد تنافس أربعة مرشحين على مقعدين فرديين، وسط متابعة ميدانية من مختلف الجهات المعنية.

وأضافت أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على أربع لجان عامة، بإجمالي كتلة تصويتية تتجاوز مليونين و200 ألف ناخب، ما يعكس الثقل الانتخابي الكبير للمحافظة، مشيرة إلى أن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت أمام المواطنين.