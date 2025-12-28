قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
توك شو

صورة ارشيفية
إسراء صبري

قالت ميرنا عزت، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من محافظة قنا، إن العملية الانتخابية تشهد انتظامًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان لليوم الثاني، حيث تتواجد حاليًا أمام إحدى اللجان الفرعية التابعة للدائرة الأولى ومقرها مركز قنا. 

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المنافسة في هذا المركز تشهد تنافس أربعة مرشحين على مقعدين فرديين، وسط متابعة ميدانية من مختلف الجهات المعنية.

وأضافت أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على أربع لجان عامة، بإجمالي كتلة تصويتية تتجاوز مليونين و200 ألف ناخب، ما يعكس الثقل الانتخابي الكبير للمحافظة، مشيرة إلى أن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت أمام المواطنين.

محافظة قنا قنا العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

