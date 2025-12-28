تحت شعار «صُنع في مصر»… نائب محافظ البحر الأحمر تشهد افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية بالجونة

شهدت نائب محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمدينة الجونة، نيابةً عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك بمشاركة أكثر من 60 عارضًا وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم الدولة للصناعات اليدوية والحفاظ على التراث المصري الأصيل.

وجاء افتتاح المعرض تحت شعار «صُنع في مصر»، برعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبمشاركة وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة، ضمن جهود متكاملة لتمكين الحرفيين وتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

وخلال الافتتاح، نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إلى المشاركين والحضور، مؤكدة أن إقامة معرض «ديارنا» بالجونة تعكس الاهتمام المستمر بدعم وتشجيع الحرف اليدوية المصرية، باعتبارها أحد روافد الاقتصاد المحلي ووسيلة مهمة للحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية. وأوضحت أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجات اليدوية التي تعبّر عن التراث المصري بمختلف أشكاله.

وأضافت نائب المحافظ أن المعرض يأتي تنفيذًا لسياسات الدولة الرامية إلى دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة «صُنع في مصر»، مشيرة إلى أن «ديارنا» يشهد إقبالًا ملحوظًا من السائحين الأجانب والمصريين الراغبين في اقتناء المشغولات اليدوية والتراثية ذات الطابع المصري الأصيل.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية، من بينها الملابس اليدوية، والتلي، وخشب الأرابيسك، والخوص، ومنسوجات الكليم والسجاد، والمفروشات، والإكسسوارات، والصدف، والجلود، والخزف، وغيرها من الصناعات التي تحمل الطابع التراثي المصري. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى منتصف الليل، ويستمر حتى 2 يناير المقبل.

شهد الافتتاح عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم المستشار رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأستاذ محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والأستاذة نسرين عثمان مدير وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة.