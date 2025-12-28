رئيس حي جنوب الغردقة يضبط إشغالات بالذهبية ويوقف أعمال بناء مخالفة بالهضبة الشمالية

نفّذ رئيس حي جنوب الغردقة، جولة ميدانية موسعة أسفرت عن ضبط حالتي إشغال طريق بمنطقة الذهبية، وإيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة الهضبة الشمالية، وذلك في إطار تشديد الرقابة ومنع أي تعديات على حرم الطريق العام.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي الفوري للمخالفات، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة الجولة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لمتابعة حالة النظافة والانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية.

وأوضح رئيس الحي أن الجولة شملت عددًا من الشوارع الحيوية، وأسفرت عن ضبط حالتي إشغال طريق بمنطقة الذهبية، بعد قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المصرح بها وافتراش الطريق العام، بما تسبب في إعاقة حركة المرور وتعطيل سير المشاة، إلى جانب رصد وإيقاف أعمال بناء مخالفة دون ترخيص بمنطقة الهضبة الشمالية.

ووجّه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع جميع الإشغالات المخالفة ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحي، مؤكدًا التعامل الحاسم مع أي مخالفة تمس المظهر العام أو تعطل مصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على قسم الإشغالات والمحال، ومساعد رئيس الحي، بضرورة التنبيه المستمر على أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بالمساحات القانونية المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس الحي أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، للحفاظ على الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغلال فترات العطلات في ارتكاب مخالفات أو إشغالات تشوه الصورة العامة للمدينة.