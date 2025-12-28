قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يضبط إشغالات بالذهبية ويوقف أعمال بناء مخالفة بالهضبة الشمالية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذ رئيس حي جنوب الغردقة، جولة ميدانية موسعة أسفرت عن ضبط حالتي إشغال طريق بمنطقة الذهبية، وإيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة الهضبة الشمالية، وذلك في إطار تشديد الرقابة  ومنع أي تعديات على حرم الطريق العام.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية والتصدي الفوري للمخالفات، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة الجولة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لمتابعة حالة النظافة والانضباط بالشوارع والميادين الرئيسية.

وأوضح رئيس الحي أن الجولة شملت عددًا من الشوارع الحيوية، وأسفرت عن ضبط حالتي إشغال طريق بمنطقة الذهبية، بعد قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المصرح بها وافتراش الطريق العام، بما تسبب في إعاقة حركة المرور وتعطيل سير المشاة، إلى جانب رصد وإيقاف أعمال بناء مخالفة دون ترخيص بمنطقة الهضبة الشمالية.

ووجّه اللواء أحمد جبر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع جميع الإشغالات المخالفة ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحي، مؤكدًا التعامل الحاسم مع أي مخالفة تمس المظهر العام أو تعطل مصالح المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على قسم الإشغالات والمحال، ومساعد رئيس الحي، بضرورة التنبيه المستمر على أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بالمساحات القانونية المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد رئيس الحي أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، للحفاظ على الانضباط العام وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهة سياحية عالمية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغلال فترات العطلات في ارتكاب مخالفات أو إشغالات تشوه الصورة العامة للمدينة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة حي جنوب الغردقة محافظ البحر الأحمر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الدولار

اقتصادي يتوقع استقرار الدولار عند 44-45 جنيهًا.. ويوصي المواطنين بالذهب والعقار في 2026

الدولار

خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء

النجاح

خبير تنمية بشرية: النجاح يبدأ بشطب العلاقات المزعجة وتطوير المفيد

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

