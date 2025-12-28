«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو

أعرب عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدًا أن الأداء يعكس عملًا فنيًا واضحًا من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وقدرة على التعامل مع ضغوط البطولة ومجرياتها.

وأوضح الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حسام حسن ركز في تحضيراته على دراسة فريق صن داونز أكثر من منتخب جنوب أفريقيا نفسه، نظرًا لاعتماد الأخير على عدد كبير من لاعبي صن داونز ضمن صفوفه.

وأشار الحديدي إلى أن المدير الفني أعاد الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة للتشكيل الأساسي بدلًا من ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، اللذين شاركا في مواجهة زيمبابوي.

وتطرق الحديدي إلى واقعة طرد محمد هاني خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذا الحدث كان له تأثير واضح على الأداء الجماعي لمنتخب مصر، موضحًا أن التدخل الذي أدى إلى الطرد جاء على جسم اللاعب المنافس وليس على الكرة، ما زاد من صعوبة المباراة على الفراعنة.

وأشار الحديدي إلى أن حسام حسن أدار مباراة جنوب أفريقيا على أربع مراحل مختلفة، ونجح من خلالها في السيطرة على مجريات اللقاء واقتناص الفوز في النهاية.

وأضاف الحديدي أن التغييرات التي أجراها المدير الفني خلال المباراة كانت موفقة وأسهمت بشكل مباشر في حسم اللقاء وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور لم يستعد كامل مستواه حتى الآن، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان سيتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة في حال الخسارة أمام زيمبابوي بسبب استبدال إمام عاشور، وكذلك بسبب تغيير عمر مرموش في مباراة جنوب أفريقيا، إلا أن نجاح الخطة الفنية وحصد النقاط الثلاث أثبت تفوق المدير الفني على نفسه وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب.