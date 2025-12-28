كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن توديع النادي الأهلي لبطولة كأس مصر على يد فريق المصرية للاتصالات يعد مفاجأة مدوية، مشيرًا إلى أن الخسارة جاءت في توقيت صعب وتركت حالة من الصدمة بين جماهير القلعة الحمراء.

وأوضح أضا، عبر برنامجه "الماتش" على قناة صدى البلد ، أن أحداث المباراة كان لها تأثير مباشر على النتيجة النهائية، خاصة في ظل بعض القرارات التي غيرت مسار اللقاء.

وأشار أضا، إلى أن طرد طاهر محمد طاهر كان أحد أبرز الأسباب التي أسهمت في هزيمة الأهلي، مؤكدًا أن النقص العددي أربك حسابات الفريق وأثر بشكل واضح على الأداء داخل الملعب، ما منح المنافس فرصة أكبر للسيطرة والخروج بنتيجة إيجابية.

وكشف أضا أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر تطبيق عقوبات مضاعفة على لاعبي الفريق عقب توديع بطولة كأس مصر، في خطوة تهدف إلى فرض حالة من الانضباط داخل الفريق، والتأكيد على عدم تقبل الإخفاق في البطولات المحلية.

وأثار أضا عدة علامات استفهام بشأن اختيارات الجهاز الفني في مباراة اليوم، متسائلًا عن أسباب مشاركة اللاعب كوكا رغم اقتراب احترافه في يناير المقبل، إلى جانب الغموض الذي يحيط بموقف حسين الشحات سواء بتجديد عقده أو الرحيل عن الفريق، كما تطرق إلى وضع حمزة عبد الكريم والمغربي أشرف داري، معتبرًا أن مشاركتهما تحتاج إلى تقييم فني أوضح.

وشدد أضا على ضرورة أن يقوم الجهاز الفني للنادي الأهلي بتحديد قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع العمل على تدعيم الصفوف بصفقات سوبر قادرة على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وأتم أضا أن الخروج من بطولة كأس مصر سيكون له تأثير كبير على الإدارة والجهاز الفني، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية المتزايدة التي تطالب بتصحيح المسار سريعًا.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=XIJkyimlVSs