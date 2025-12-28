قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خطوط حمراء لا تمس.. زيلينسكي يوضح موقفه من خطة السلام مع روسيا | تفاصيل

خطوط حمراء لا تمس| زيلينسكي يوضح موقفه من خطة السلام مع روسيا.. تفاصيل
خطوط حمراء لا تمس| زيلينسكي يوضح موقفه من خطة السلام مع روسيا.. تفاصيل
ياسمين القصاص

في ظل الجهود الدولية المتسارعة لإيجاد مخرج للحرب المستمرة في أوكرانيا، حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوضوح موقف بلاده من أي مبادرات سلام محتملة، مؤكدا أن كييف لن تقبل بتسوية تفرض عليها أو تمس سيادتها. 

وجاءت تصريحاته قبيل محادثات مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شدد على وجود "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها في أي مسار تفاوضي مع روسيا. 

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيؤكد خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقررة اليوم الأحد، أن أوكرانيا لن تقبل بأي شكل من أشكال الاستسلام أو بسلام يفرض عليها من قبل موسكو.

وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع الذي يعقد في فلوريدا، أن هناك خطوطا حمراء واضحة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني، مشددا على أن هذه الثوابت لا يمكن المساس بها تحت أي ظرف.

وجدد الرئيس الأوكراني رفضه المتكرر للمطالب الروسية، التي أشار إليها أيضا ترامب في وقت سابق، والقاضية بتنازل كييف عن أجزاء من منطقة دونيتسك التي لا تقع حاليا تحت السيطرة الروسية.

وفي هذا السياق، أشار زيلينسكي إلى أن بلاده قدمت بالفعل "مقترحات توافقية" لمعالجة القضايا الإقليمية العالقة، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها في أي مفاوضات مستقبلية.

كما أعلن أنه يعتزم مناقشة إطار مكون من 20 نقطة لخطة سلام محتملة مع الرئيس الأميركي، وهي الخطة التي كان قد طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد زيلينسكي أن العنصر الأهم في أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار يتمثل في ضمانات أمنية حقيقية، موضحا أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حماية فعالة تحول دون تكرار الهجمات الروسية في المستقبل.

وأشار إلى أن الغارات الجوية الروسية اليومية تعكس، من وجهة نظره، غياب رغبة حقيقية لدى موسكو في تحقيق السلام، مؤكدا أنه سيسعى خلال محادثاته مع ترامب للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من الصواريخ للتصدي للهجمات الروسية المتواصلة، في ظل استمرار الضغط العسكري على الأراضي الأوكرانية.

وفي موازاة ذلك، أوضح زيلينسكي أن مفاوضات أخرى تُجرى مع الشركاء الأوروبيين بشأن ضمانات الأمن، مرحبا بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا على شكل قروض بمليارات اليوروهات، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بوجود فجوات تمويلية لا تزال دون معالجة.

وقال زيلينسكي إن هناك نقصا مستمرا في الموارد المالية، لا سيما في ما يتعلق بتمويل إنتاج الأسلحة، مؤكدا أن الحاجة الأكثر إلحاحا تتركز في مجال الطائرات المسيرة.

كما أكد أن روسيا ليست طرفا في المحادثات الجارية في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مشددا على أن تحقيق سلام حقيقي لا يمكن أن يتم دون التوصل إلى اتفاق مباشر مع موسكو.

واختتم زيلينسكي بيانه بالإشارة إلى أنه يخطط أيضا لمناقشة ملف الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع الرئيس الأميركي، موضحا أن هذه العملية ستتطلب إنشاء صناديق مخصصة وتأمين تمويل كامل قد يصل إلى 800 مليار دولار.

وفي المقابل، تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من مساحات في منطقة دونيتسك شرق البلاد، وهي مناطق لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة عليها خلال حملتها الرامية إلى بسط النفوذ على كامل إقليم دونباس، الذي يضم أيضا منطقة لوغانسك.

وبحسب مقترح أميركي مطروح، قد يتم إنشاء منطقة اقتصادية حرة في حال تخلي أوكرانيا عن أجزاء من منطقة دونيتسك، إلا أن تفاصيل هذا المقترح لا تزال غير محددة حتى الآن.

