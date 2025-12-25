الطاقة الذرية: دور روسيا أساسي لضمان استمرار معاهدة الأسلحة النووية

أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية، أن دور روسيا لا غنى عنه لضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار، حيث يقع ميناء تيمريوك جنوب غرب روسيا، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط، مما أسفر عن اشتعال النيران بهما.

وذكرت السلطات أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تقارب 4000 كيلومتر مربع.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.







