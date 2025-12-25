قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
توك شو

الطاقة الذرية: دور روسيا أساسي لضمان استمرار معاهدة الأسلحة النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية، أن دور روسيا لا غنى عنه لضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار، حيث يقع ميناء تيمريوك جنوب غرب روسيا، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلتي نفط، مما أسفر عن اشتعال النيران بهما.

وذكرت السلطات أن ألسنة اللهب تغطي مساحة تقارب 4000 كيلومتر مربع.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.


 


 

وكالة الطاقة الذرية روسيا الأسلحة النووية

