أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه
25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب
مستوى غير مسبوق .. أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا
الفضة تلمع من جديد .. أفضل طرق الاستثمار وتوقعات 2026 والتوقيت الأنسب للشراء
حمادة صدقي يكشف كواليس الفوز على زيمبابوي.. ويُحدّد أزمة منتخب مصر الدفاعية
هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؟.. الإفتاء توضح الفئة الأحق بالأموال
أسعار الدواجن تُخالف التوقعات وتحلّق بهدوء قبل أعياد الميلاد | تفاصيل
في دقيقة واحدة .. تفاصيل استخراج فيش جنائي بأسرع وقت
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
توك شو

خبير: روسيا لا تخطط لإيقاف الحرب على أوكرانيا ولا تحتاج إلى محادثات السلام

الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إن قرار روسيا تنفيذ هجوم واسع خلال فترة محادثات السلام لا يمكن فصله عن سياسة الضغط التي تنتهجها موسكو في مسار التفاوض مع كييف.

وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات كانت روسيا تتوقع أن تُحسم خلال بضعة أشهر، إلا أنها طالت، مؤكدًا أن موسكو لا تخطط للتوقف عن العمليات العسكرية، بل تواصل ما وصفه بـ نهج القمع المستمر الذي تتبعه منذ سنوات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ليست طارئة، بل تمثل خطة روسية ثابتة لا ترتبط بوجود محادثات سلام من عدمه.

وأشار إلى أن روسيا لا تنظر إلى المفاوضات بوصفها مسارًا حقيقيًا لإنهاء الحرب، خلافًا لما يروَّج له أحيانًا، معتبرًا أن التصعيد العسكري يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق محتمل.

وقال أوس إن ما يجري يمثل إشارة واضحة إلى ضرورة التحرك، لافتًا إلى أن أوكرانيا ترى أن الوضع القائم يجب أن يتغير، في وقت لا تبدي فيه روسيا أي مرونة تجاه القضايا المطروحة على طاولة النقاش، مضيفا أن موسكو تواصل سيطرتها على مناطق مثل دونيتسك، دون أن تُظهر مؤشرات على التراجع، كما حدث سابقًا في خيرسون وزابوريجيا.

وأكد أن روسيا لا ترغب في تقديم تنازلات تتعلق بمناطق استراتيجية مثل أوديسا وميكولايف والأراضي الجنوبية، مشددًا على أن موسكو لا تسعى إلى السلام في المرحلة الراهنة.

