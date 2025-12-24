خبير: روسيا لا تخطط لإيقاف الحرب على أوكرانيا ولا تحتاج إلى محادثات السلام

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إن قرار روسيا تنفيذ هجوم واسع خلال فترة محادثات السلام لا يمكن فصله عن سياسة الضغط التي تنتهجها موسكو في مسار التفاوض مع كييف.

وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات كانت روسيا تتوقع أن تُحسم خلال بضعة أشهر، إلا أنها طالت، مؤكدًا أن موسكو لا تخطط للتوقف عن العمليات العسكرية، بل تواصل ما وصفه بـ نهج القمع المستمر الذي تتبعه منذ سنوات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ليست طارئة، بل تمثل خطة روسية ثابتة لا ترتبط بوجود محادثات سلام من عدمه.

وأشار إلى أن روسيا لا تنظر إلى المفاوضات بوصفها مسارًا حقيقيًا لإنهاء الحرب، خلافًا لما يروَّج له أحيانًا، معتبرًا أن التصعيد العسكري يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض قبل التوصل إلى أي اتفاق محتمل.

وقال أوس إن ما يجري يمثل إشارة واضحة إلى ضرورة التحرك، لافتًا إلى أن أوكرانيا ترى أن الوضع القائم يجب أن يتغير، في وقت لا تبدي فيه روسيا أي مرونة تجاه القضايا المطروحة على طاولة النقاش، مضيفا أن موسكو تواصل سيطرتها على مناطق مثل دونيتسك، دون أن تُظهر مؤشرات على التراجع، كما حدث سابقًا في خيرسون وزابوريجيا.

وأكد أن روسيا لا ترغب في تقديم تنازلات تتعلق بمناطق استراتيجية مثل أوديسا وميكولايف والأراضي الجنوبية، مشددًا على أن موسكو لا تسعى إلى السلام في المرحلة الراهنة.