زيلينسكي: أوكرانيا تكبدت 800 مليار دولار خسائر بسبب الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تكبدت خسائر إجمالية من الحرب مع روسيا تُقدر بـ800 مليار دولار، وتأمل في حشد هذه الأموال من خلال صناديق إعادة الإعمار المختلفة بعد الحرب.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم “الأربعاء”، أن: "800 مليار دولار هو تقديرنا الإجمالي للخسائر الناجمة عن هذه الحرب الروسية هذا ما نناقشه مع شركائنا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مسودة الوثيقة الإطارية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا بشأن إنهاء الحرب تنص على إنشاء عدة صناديق لمعالجة الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.