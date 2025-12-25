زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.

"Today, we all have the same dream. And we all make the same wish: 'May he die [Putin]'. But when we turn to God, of course, we ask for something broader, for peace for Ukraine," - Zelensky.



وأضاف أن عيد الميلاد يحل هذا العام بينما لا يتمكن الجميع من التواجد في منازلهم، بل إن بعضهم فقد بيته أو غاب عن أحبائه، إلا أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من التمسك بروح التضامن والأمل.



وأشار إلى أن ملايين الأوكرانيين ينتظرون ظهور النجم الأول في السماء، سواء في كييف أو زاكارباتيا أو أوديسا أو كوبيانسك، أو في أي مكان يتواجدون فيه، مؤكدا أنهم يجتمعون معنويا هذه الليلة ويحتفلون بعيد الميلاد في الموعد ذاته كأسرة واحدة كبيرة.



واختتم زيلينسكي رسالته بالقول إن الأوكرانيين يتشاركون اليوم حلما واحدا وأمنية واحدة، وهي تحقيق السلام لأوكرانيا، السلام الذي يناضلون من أجله، ويصلون من أجله ويستحقونه.