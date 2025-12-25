قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرات حربية إسرائيلية تقصف مركز قرية الحولة في جنوب لبنان
زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه
مباراة مصر وزيمبابوي.. الفراعنة يحققون فوزا غائبا منذ 4 سنوات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه

فرناس حفظي

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تهنئة إلى الشعب الأوكراني عشية عيد الميلاد، مؤكدا أن بلاده تحيي هذه المناسبة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وقال زيلينسكي في كلمته إن روسيا، رغم ما تسببت فيه من معاناة، لن تتمكن من النيل من جوهر أوكرانيا أو كسر وحدتها، مشددا على أن ما لا يمكن احتلاله أو قصفه هو القلب الأوكراني، والإيمان المتبادل بين أبناء الشعب، ووحدتهم.


وأضاف أن عيد الميلاد يحل هذا العام بينما لا يتمكن الجميع من التواجد في منازلهم، بل إن بعضهم فقد بيته أو غاب عن أحبائه، إلا أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من التمسك بروح التضامن والأمل.


وأشار إلى أن ملايين الأوكرانيين ينتظرون ظهور النجم الأول في السماء، سواء في كييف أو زاكارباتيا أو أوديسا أو كوبيانسك، أو في أي مكان يتواجدون فيه، مؤكدا أنهم يجتمعون معنويا هذه الليلة ويحتفلون بعيد الميلاد في الموعد ذاته كأسرة واحدة كبيرة.


واختتم زيلينسكي رسالته بالقول إن الأوكرانيين يتشاركون اليوم حلما واحدا وأمنية واحدة، وهي تحقيق السلام لأوكرانيا، السلام الذي يناضلون من أجله، ويصلون من أجله ويستحقونه.

