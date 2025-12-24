زيلينسكي: الخلاف بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتركز بشكل أساسي على قضية الأراضي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "زيلينسكي" أن الخلاف بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتركز بشكل أساسي على قضية الأراضي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات متتالية في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود الروسية، وسط حالة من الاستنفار الأمني وسماع دوي الانفجارات في عدة أحياء متفرقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أوكرانية عن شهود عيان سماع أصوات انفجارات قوية، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار الجوي، فيما لم تصدر السلطات الأوكرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو ما إذا كانت الانفجارات قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

أهمية خاركيف الجغرافية

وتعد خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية تعرضًا للقصف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس وقربها من الحدود مع روسيا، ما جعلها هدفًا متكررًا للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من روسيا.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت روسيا ضرباتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، خاصة منشآت الطاقة والمواقع العسكرية ومراكز الإمداد، في إطار ما تصفه موسكو بمحاولة إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية، بينما تتهم كييف القوات الروسية باستهداف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.



