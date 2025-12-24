قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وعمان تعززان الشراكة الاقتصادية.. تكامل صناعي ولوجستي واستثمارات جديدة تربط المناطق الصناعية بالموانئ العمانية
انخفاض النمو السكاني.. نائب وزير الصحة: واجهنا الإنجاب غير المخطط له بوسائل آمنة
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال
وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة
محمد إمام ينجو من إصابة بالغة أثناء تصوير مسلسل الكينج.. شاهد
تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد
وزير الكهرباء يزور منجمًا للخامات ومصنعًا لاستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
زيلينسكي: الخلاف بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتركز بشكل أساسي على قضية الأراضي

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "زيلينسكي" أن الخلاف بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتركز بشكل أساسي على قضية الأراضي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات متتالية في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود الروسية، وسط حالة من الاستنفار الأمني وسماع دوي الانفجارات في عدة أحياء متفرقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أوكرانية عن شهود عيان سماع أصوات انفجارات قوية، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار الجوي، فيما لم تصدر السلطات الأوكرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو ما إذا كانت الانفجارات قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

أهمية خاركيف الجغرافية

وتعد خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية تعرضًا للقصف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس وقربها من الحدود مع روسيا، ما جعلها هدفًا متكررًا للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من روسيا.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت روسيا ضرباتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، خاصة منشآت الطاقة والمواقع العسكرية ومراكز الإمداد، في إطار ما تصفه موسكو بمحاولة إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية، بينما تتهم كييف القوات الروسية باستهداف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.


 

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

زيلينسكي

زيلينسكي يكشف استعداده لاجراء انتخابات رئاسية بمجرد تحقق شرط واحد

الوفد الليبي خلال زيارته إلي أنقرة

تركيا: وفد ليبي يشارك في تحقيقات تحطم طائرة رئيس الأركان

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

