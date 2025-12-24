زيلينسكي يكشف استعداده لاجراء انتخابات رئاسية بمجرد تحقق شرط واحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستجري انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق لإنهاء التدخل الروسي، وذلك وفقاً لأحدث نسخة من مسودة خطة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين، إن نقطة في الوثيقة الأخيرة، التي تم إرسالها إلى موسكو، تنص على: "يجب على أوكرانيا إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن بعد توقيع الاتفاقية".

كما قال الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في رد موسكو يوم الأربعاء على النسخة الأخيرة من مسودة اقتراح لإنهاء الحرب تم الاتفاق عليها بين واشنطن وكييف.

وقال زيلينسكي للصحفيين، بمن فيهم وكالة فرانس برس، في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء، بينما كان يوضح تفاصيل الخطة الجديدة المكونة من 20 نقطة والتي تم التوصل إليها في محادثات٦ في ميامي: "سنتلقى الرد الروسي بعد أن يتحدث الجانب الأمريكي معهم".