مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم "الأربعاء"، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية.

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت، برفقة آليات ثقيلة، حي الصلعة في البلدة، وشرعت بهدم منزلين يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة، وتبلغ مساحة منزل محمود نحو 45 مترا مربعا، ويؤوي أربعة أفراد، فيما يؤوي منزل شقيقه وسيم 5 أفراد.