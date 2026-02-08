بحضور 100 إمام وخطيب..افتتاح دورة فقه الصيام بالمركز الثقافي بالإسكندرية

افتتح الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات دورة فقه الصيام بالمركز الثقافي بمحرم بك، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف للاستعداد العلمي والدعوي لشهر رمضان المبارك، ورفع الكفاءة العلمية للأئمة والخطباء.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ وسام علي كاسب، مدير المتابعة، وإيهاب البهي، مدير المركز الثقافي، ونبيل حسانين، مسئول التدريب، وبمشاركة 100 إمام وخطيب في اليوم الأول من فعاليات الدورة.

وتناول الشيخ محمد يحيى الكتاني، خلال محاضرات اليوم، عددًا من المحاور العلمية المتعلقة بفقه الصيام وأحكامه ومستجداته، بما يعين الأئمة والخطباء على أداء رسالتهم الدعوية بصورة صحيحة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة خمسة أيام، مستهدفة 500 إمام وخطيب على مدار أيامها، في إطار حرص وزارة الأوقاف على التأهيل المستمر للأئمة علميًّا ومنهجيًّا، وتعزيز دورهم في نشر الفهم الصحيح لقضايا العبادات وترسيخ الوعي الديني الرشيد.