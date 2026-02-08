قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
محافظة المنيا: بدء التقدم لمسابقة الأم المثالية لموظفات الديوان والمحليات

ايمن رياض

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا، فتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026، وذلك تقديرًا لعطاء المرأة وتضحياتها، وتكريمًا للموظفات والعاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز التسعة،. وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، أن مسابقة الأم المثالية تأتي تزامنًا مع احتفالات الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام، لما للمسابقة من مردود إيجابي في إبراز النماذج المشرفة وتعظيم دور الأم داخل الأسرة والمجتمع، وخلق مناخ من التقدير والدعم للمرأة العاملة.

وأشارت إلى أنه يشترط للتقدم أن تكون الأم المرشحة من العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية، وأن يكون لها قصة عطاء واضحة ومؤثرة، مؤكدة أن المعيار الأساسي في اختيار الأم المثالية هو أن تكون من النساء المعيلات بمختلف تصنيفاتهن.

وأوضحت إدارة المرأة والطفولة والأمومة أن تقديم الملفات يتم بمقر الإدارة بديوان عام المحافظة أو الإدارات التابعة لها بمجالس المدن، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 ولمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتقدم للمسابقة تشمل: بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء موثقة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة، وصور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد للأبناء القُصّر، وصورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، إلى جانب الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل في حالة كون الأم أو أحد الأبناء من ذوي الإعاقة، مع تدوين رقم هاتف واضح للتواصل

