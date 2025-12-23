زيلينسكي: ثلاثة قتلى بينهم طفل في هجوم روسي واسع يستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن غارات روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر تطبيق “تليجرام”، أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن الهجوم "يوجه إشارة واضحة بشأن أولويات روسيا"، معتبراً أن الضربة قبيل عيد الميلاد تظهر، على حد قوله، وأن موسكو لا تزال ترفض وقف القتال رغم الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

وطلب زيلينسكي من حلفائه زيادة الضغط على موسكو ومواصلة دعم بلاده بعد الضربات الروسية الواسعة بالصواريخ والمسيرات والتي طالت البنية التحتية والطاقة، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي فى مناطق أوكرانية".

وأشار إلى أن البنية التحتية للطاقة في المناطق الغربية تضررت بشدة نتيجة للهجمات الروسية، موضحا أن الهجوم الروسي يأتي في ذروة المفاوضات ويشير إلى أولويات موسكو.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف منشآت الطاقة ومواقع عسكرية فى أوكرانيا باستخدام صواريخ (كينجال).

وقالت الخارجية الروسية إن الحرب الأوكرانية ستكون على رأس المحادثات مع الولايات المتحدة.

