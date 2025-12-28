قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: مستعدون للعمل مع أمريكا.. وأوربا عقبة السلام ونعارض استقلال تايوان
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: مستعدون للعمل مع أمريكا.. وأوربا عقبة السلام ونعارض استقلال تايوان

لافروف
لافروف
محمد على

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا.

وأضاف وزير خارجية روسيا أن أوكرانيا تنفذ عمليات تخريب ضد بلاده، مشيرًا إلى أن كييف غير راغبة في إجراء مفاوضات بنّاءة.

وحول أوروبا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوروبا، على وجه الخصوص، باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق التسوية ونشر السلام في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي خططه للاستعداد للحرب مع روسيا، ولذا بات واضحًا أن بروكسل، تحديدًا، أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام.

وأضاف الوزير: «بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام، إذ لا يخفون خططهم للاستعداد للحرب مع روسيا».

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه قبل أيام قليلة حاول الاتحاد الأوروبي «فرض قرار بنقل احتياطيات العملة الروسية المجمّدة في بلجيكا إلى نظام زيلينسكي»، لافتًا إلى أن هذه المحاولات تكللت بالفشل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختُتمت قمة في بروكسل، قرر خلالها الاتحاد الأوروبي مؤقتًا التخلي عن مصادرة الأصول الروسية، واتُّخذ قرار بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة.

وأفادت التقارير بأن المجر وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال، وتعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من الصين.

وحثّ لافروف، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية نُشرت الأحد، اليابان على «التفكير مليًا» فيما وصفه بأنه «توجه نحو العسكرة»، في إشارة إلى تنامي النزعة العسكرية في اليابان.

لافروف وزير الخارجية الروسي أوروبا أوكرانيا للحرب روسيا واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

ترشيحاتنا

أدوية- صورة أرشيفية

أرباح النيل للأدوية تقترب من 200 مليون جنيه في 5 أشهر

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: الصحافة الوطنية شريك أصيل في مسيرة التنمية وبناء الوعي

جانب من الجولة

دراسة زيادة نطاق خدمة المياه وربط القرى المجاورة بالمحطة الأم بطنطا

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد