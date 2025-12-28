لافروف: مستعدون للعمل مع أمريكا.. وأوربا عقبة السلام ونعارض استقلال تايوان

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا.

وأضاف وزير خارجية روسيا أن أوكرانيا تنفذ عمليات تخريب ضد بلاده، مشيرًا إلى أن كييف غير راغبة في إجراء مفاوضات بنّاءة.

وحول أوروبا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوروبا، على وجه الخصوص، باتت العقبة الرئيسية أمام تحقيق التسوية ونشر السلام في أوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يخفي خططه للاستعداد للحرب مع روسيا، ولذا بات واضحًا أن بروكسل، تحديدًا، أصبحت العقبة الرئيسية أمام السلام.

وأضاف الوزير: «بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام، إذ لا يخفون خططهم للاستعداد للحرب مع روسيا».

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه قبل أيام قليلة حاول الاتحاد الأوروبي «فرض قرار بنقل احتياطيات العملة الروسية المجمّدة في بلجيكا إلى نظام زيلينسكي»، لافتًا إلى أن هذه المحاولات تكللت بالفشل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختُتمت قمة في بروكسل، قرر خلالها الاتحاد الأوروبي مؤقتًا التخلي عن مصادرة الأصول الروسية، واتُّخذ قرار بتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانيته الخاصة.

وأفادت التقارير بأن المجر وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال، وتعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من الصين.

وحثّ لافروف، في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية نُشرت الأحد، اليابان على «التفكير مليًا» فيما وصفه بأنه «توجه نحو العسكرة»، في إشارة إلى تنامي النزعة العسكرية في اليابان.