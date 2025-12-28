قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إعانة الفقد.. اشتراطات صرفها لأسر المؤمن عليهم طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، الضوابط والاشتراطات المنظمة لصرف «إعانة الفقد» لأسر المؤمن عليهم، بما يضمن دعمهم ماليًا في مواجهة الأعباء المعيشية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي للأسر المستحقة وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

و نصت المادة 121 من القانون ولائحته التنفيذية، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه.

وتقدر الإعانة فى حالة فقد المؤمن عليه تقر إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.


و فى حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .


و يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد .

3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .


وطبقا للقانون، تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام .

قانون التأمينات المعاشات إعانة الفقد إعانة شهرية المؤمن عليهم

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

