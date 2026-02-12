قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بقصر غرناطة بمصر الجديدة

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض لمنتجاتها المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، بقصر غرناطة بمصر الجديدة، خلال الفترة مـــن 12 إلــى 14 فبراير الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

يشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجاتها من المراوح، وتشارك حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بمقاسات مختلفة من الفويل، وتشارك حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) بأدوات المائدة، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجاتها من التابلت والشاشات واللمبات الليد، أما شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) فتشارك بورنيش الأحذية، وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بعدد من الأجهزة الكهربائية من إنتاجها، فالشركة متخصصة في تصنيع (السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات، الغسالات).

وتأتي إقامة المعرض بالتنسيق مع مؤسسة حماة وطن، بما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور
زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

