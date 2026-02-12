قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بحوث الصحراء يدعم أهالي تجمع الباغة بمشروعات للإنتاج الحيواني والداجني بجنوب سيناء

بحوث الصحراء يدعم أهالي تجمع الباغة بمشروعات للإنتاج الحيواني والداجني بجنوب سيناء
شيماء مجدي

أعلن مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الشركة العامة للبترول عن توزيع عدد من المشروعات التنموية المتكاملة بتجمع الباغة بمدينة رأس سدر شملت توزيع مشروعات دجاج بياض وماعز شامي وأعلاف على أهالي التجمع، وذلك ضمن أنشطة مشروع تجمع تنموي مستدام بتجمع الباغه والممول من الشركة العامه للبترول وينفذه مركز بحوث الصحراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة دمج أهالي سيناء في خطط التنمية المستدامة، مؤكداً أن المركز يسعى لتحويل التجمعات الصحراوية إلى وحدات إنتاجية تعتمد على الموارد المتاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه يتم تدريب المنتفعين من هذه المشروعات على الممارسات الصحيحه لضمان استدامة المشروع وان تقديم مثل هذه النماذج من المشروعات الصغيره يساهم في خلق فرص عمل للسيدات والشباب.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن اختيار سلالات الدجاج البياض والماعز الشامي تم بناءً على دراسات علمية دقيقة لضمان ملاءمتها للبيئة السيناوية، مشيراً إلى أن المركز يوفر الدعم الفني الكامل والمتابعة الدورية لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أن المحطة تلعب دوراً محورياً في تقديم الإرشادات الزراعية والبيطرية لأهالي جنوب سيناء مشدداً على أن الهدف ليس مجرد توزيع رؤوس الماشية أو الطيور، بل خلق نموذج تنموي يحتذى به في استغلال المساحات الصحراوية.

وأشار الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المشروع، إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي المنزلي، حيث تسهم في توفير مصادر دخل إضافية ومستدامة للأسر، خاصة المرأة السيناوية التي تلعب دوراً أساسياً في إدارة هذه المشروعات الصغيرة.

وعن دور القطاع الخاص، صرحت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير مشروعات التنمية المستدامة بالشركة العامة للبترول، أن الشركة تضع تنمية المجتمع السيناوي ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن التعاون مع مركز بحوث الصحراء يجسد النموذج الأمثل للتكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الإنتاجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

شيوخ القبائل برأس سدر


وحضر مراسم التوزيع وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء وبعض القيادات التنفيذية والشعبيه وشيوخ القبائل برأس سدر

مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة الشركة العامة للبترول التجمع التنمية الشاملة

