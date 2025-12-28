معلق كروي : ثقتنا كبيرة في منتخب مصر لتحقيق لقب أمم أفريقيا

أكد علي محمد علي، المعلق الكروي، أن الجميع يساند ويدعم منتخب مصر في مهمته بأمم أفريقيا من أجل تحقيق اللقب.

قال علي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " الفوز على جنوب أفريقيا أعاد شخصية منتخب مصر، ومحمد صلاح دوره كان مؤثر مع المنتخب في المباراة بالأمس وكانت لمساته خطيرة للغاية".



وأضاف: " حسام عبدالمجيد مستقبل منتخب مصر في خط الدفاع وقدم مباراة جيدة للغاية أمام زيمبابوي، وثقتنا في منتخب مصر كبيرة لتحقيق لقب أمم أفريقيا".

وأكد مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، أن محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، يتمتع بثقة ودعم جميع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه قائد كبير يضطلع بدور محوري داخل معسكر المنتخب.

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن الجماهير المغربية رحبت بالمنتخب المصري بحرارة، مشيرًا إلى أن المشجعين حملوا أعلام مصر وشجعوا الفريق بحب غير عادي، ما يعكس حجم الاحترام والإعجاب بالمنتخب.

وأضاف أن هناك جلسة جمعت الجهاز الفني بالشناوي، وأكد خلالها على أهمية دوره في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الشارع المغربي بأكمله يثني على حسام حسن ونجوميته، موضحًا أن المدير الفني يتحمل مسؤولية إسعاد أكثر من 100 مليون مصري، وسط الروح الإيجابية التي تسود بين اللاعبين داخل المعسكر.