معنديش مشكلة فى الظهير الأيمن.. حسام حسن: جاهزون لعبور أنجولا ولا نخشى أحدا بدور الـ 16

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن الفراعنة الكبار جاهزون لمواجهة منتخب أنجولا غدا الإثنين.

ويلتقي منتخب مصر الوطني نظيره منتخب أنجولا فى ختام مباريات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا غدا: أنا جاهز لمواجهة أي منتخب فى دور الـ 16.



تابع حسام حسن: معنديش مشكلة فى مركز الظهير الأيمن ونمتلك لاعبين مميزين فى جميع المراكز.



أضاف حسام حسن : لاعبو المنتخب نفذوا التعليمات أمام جنوب إفريقيا وحققنا الفوز على البافانا بافانا.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى ثاني جولات بطوةل كأس أمم إفريقيا وتأهل إلي دور الـ 16.