قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. تحريات طوخ تكشف تفاصيل اقتحام مقهى بالقليوبية
وفاة دقدق.. قصة رحلته مع سرطان المخ ومسيرته الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
رنا عصمت

الشاى الاخضر له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات مكافحة علامات شيخوخة البشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، وتسرع عملية شفاء الخلايا؛ الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة وتشمل بقع العمر، والتجاعيد، وبقع الشمس.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير اهمية الشاى الاخضر للبشرة وفقا لموقع هيلثى لاين.

الشاى الاخضر للبشرة..

وصفات طبيعية من الشاي الأخضر لأنواع البشرة.. ترطيب وعلاج - اليوم السابع

1- تخفيف دهنية البشرة: 

لاحتوائه على حمض الطنطاليك الذي يقلص مسام الوجه، ويحد من إنتاج الزهم .

2- تخفيف حب الشباب والرؤوس السوداء:

 إذ يعالج حب الشباب الخفيف والمعتدل لاحتوائه على مضادات الميكروبات، ومضادات للالتهابات، ومضادات للأكسدة، وخصائص قابضة.

3- مقشّر خفيف للبشرة:

 فملمس أوراق الشّاي الأخضر الجافة يزيل خلايا الجلد الميتة، ويزيل الدّهون الزّائدة عن البشرة، ويجدّد الخلايا. حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية: إذ إن شرب كوبين من الشّاي الأخضر يوميّاً أو وضعه على البشرة يحمي البشرة من أشعة الشّمس، ويخفّف من الاحمرار والالتهابات النّاجمة عن التّعرّض لها.

4- يخفف من انتفاخ تحت العينين:

 لاحتوائه على مضادات الأكسدة وحمض الطنطاليك.

وصفات الشاي الأخضر للبشرة ما يلي:-

فوائد الشاي الأخضر للوجه والبشرة وكيفية الحصول عليها | الطبي

1-التقليل من انتفاخ تحت العينين والهالات السوداء :-

المكونات: كيسان مستعملان من الشّاي الأخضر.

طريقة التحضير: وضع أكياس الشّاي الأخضر في الثّلاجة مدّة 30 دقيقة. إغلاق جفن العين ووضع الكيس المبرد عليه. ترك الشّاي الأخضر على العينين مدّة 15 دقيقة. تكرار الوصفة مرّتين يوميّاً، للحصول على أفضل النّتائج.

2- تحسين صحة البشرة :-

المكونات: كيسان من الشّاي الأخضر. 2-1 ملعقة صغيرة من العسل. القليل من عصير اللّيمون.

طريقة التحضير: استخراج محتوى أكياس الشّاي الأخضر. إضافة بقيّة المكوّنات إلى الشّاي المستخرج، ومزجها معه. وضع المزيج على الوجه، وتركه مدّة 5-10 دقائق، قبل شطفه بالماء الفاتر. تكرار هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.

3-مكافحة شيخوخة البشرة :-

المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الزّبادي. ملعقة كبيرة من أوراق الشّاي الأخضر المطحونة. القليل من مسحوق الكركم. طريقة التحضير: خلط المكوّنات جميعها معاً. وضع الخليط على الوجه والرّقبة. ترك الخليط على الوجه مدّة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. تكرار الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.


 

خلى بشرتك مثل الزجاج بـ باكت شاى أخضر الشاى الاخضر فوائد الشاى الاخضر للبشرة الشاى الاخضر للبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الربو

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

داوود عبد السيد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي مع عبلة سلامة

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد