الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بين علوم الجسد ومطاردة الشفاء .. رحلة في الطب المصري البطلمي بالقومي للترجمة

جمال عاشور

في لحظة تاريخية فارقة، التقت حضارتان على ضفاف النيل؛ حضارة عتيقة تمتلك أسرار الجسد والروح، وأخرى وافدة تحمل معها منطق الفلاسفة ومشارط الأطباء الهيلينيين. من هذا المزيج المثير، تنسج الباحثة فيليبا لانج ببراعة مذهلة تفاصيل كتابها الاستثنائي "الطب والمجتمع في مصر في العصر البطلمي"، الذي صدر عن المركز القومي للترجمة، وقدمه إلى المكتبة العربية الدكتور أحمد خفاجة رُحَيّم.

يسعى هذا الكتاب إلى سبر أغوار الطب في مصر خلال الحِقبة الهيلينستية التي امتدت لثلاثة قرون، حيث وجدت الثقافة الطبية اليونانية نفسها في قلب الممارسة الطبية المصرية ذات الجذور الضاربة في عمق التاريخ. ولا يكتفي العمل برصد المناهج العلمية فقط، بل يذهب بعيدًا ليكشف كيف صيغت الانتماءات والتفاعلات اللغوية والثقافية والعرقية داخل أروقة المشافي والمعابد.

بين دفتيه، ننتقل من عالم النخبة السياسية المترف إلى أزقة الطبقات الاجتماعية الدنيا، لنستكشف التجربة الإنسانية الخالصة التي مرّ بها سكان مصر آنذاك. 
كيف فهموا المرض؟ وكيف طاردوا الشفاء؟ هل كان ذلك عبر المناهج العلمية الصارمة للطب المصري-اليوناني، أم عبر اللجوء إلى قوة الإيمان ومناجاة الآلهة، وانتظار الوحي الإلهي وتفسير الرؤى في حضرة المعجزات؟

إن الشفاء في مصر القديمة لم يكن مجرد استعادة لعافية الجسد، بل كان تصالحًا مقدسًا بين التراب والسماء. وفي هذا الكتاب، ندرك أن المرض ليس إلا سؤالًا يطرحه الفناء، وأن الطب هو محاولة الإنسان الأزلية لصياغة إجابة تليق بخلوده؛ فبين وصفة الطبيب وصلاة العليل، ظلّ النيل شاهدًا على أن الروح تمرض حين يغيب المعنى، وتشفى حين يلامس العلم شغاف الإيمان.

ضفاف النيل أسرار الجسد منطق الفلاسفة الطب والمجتمع في مصر المركز القومي للترجمة

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

