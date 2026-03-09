قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

كنوز نادرة.. دار الكتب تكشف عن 18 أسطوانة عسكرية نادرة لفرق الجيش والمشاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

بمناسبة احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وتزامناً مع يوم الشهيد؛ ذلك اليوم الذي نكرم فيه تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، تعلن دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، عن عرض مجموعة استثنائية من المقتنيات الصوتية التاريخية النادرة.

تضم المجموعة أسطوانات أصلية توثق تطور الموسيقى العسكرية المصرية منذ بدايات القرن العشرين، ضمن مقتنيات قاعة الموسيقى بدار الكتب، لتكون تحيةً موسيقية لأرواح الشهداء وشاهداً على عراقة العسكرية المصرية.

وفي رسالة فخر، قال الدكتور أسامة طلعت: "بينما نستحضر روح النصر في العاشر من رمضان وننحني إجلالاً لشهداء الوطن، نفتح خزائن التاريخ لنؤكد أن القوات المسلحة المصرية كانت دوماً مدرسة للانضباط والرقي، هذه الأسطوانات التي نعرضها ليست مجرد ألحان، بل هي صدى لخطوات الأبطال وصوت السيادة المصرية التي لم تنكسر يوماً، إنها أمانة نضعها بين أيدي الأجيال ليعرفوا أن عظمة المقاتل المصري تمتد بجذورها في عمق التاريخ والثقافة."

تستعرض رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى باقة من الأسطوانات النادرة (بسرعات 87 و33 لفة)، التي سجلتها كبريات الشركات العالمية مثل "أوديون"، "بيضافون"، و"جراموفون"، وجاءت أبرزها:
1. المارشات السيادية والملكية:
مارش جلالة الملك فؤاد الأول: (Marche de sa Majesté) أداء فرقة الجيش المصري.
مارش السلطان الفاتح: (Hymne Sultan El Fetah) أحد أقدم المارشات العسكرية المسجلة.
المارش الوطني السوري: (Marche Syrienne) من إصدار شركة "بيضافون".
2. مقتنيات "موسيقى المشاة" والفرق الأميرية:
أسطوانة "الفؤاد حبك": (El fouad habbak) أداء فرقة "موسيقى المشاة المصرية".
دور "يمنى" & "جمالك يا فريد عصرك": أداء "الفرقة الموسيقية الأميرية المصرية" (أسطوانة فينيل 33 لفة).
سماعي السلطان عبد العزيز: أداء "موسيقى الجيش المصري"، وتعكس المزج بين القوالب الشرقية والروح العسكرية.
3. التراث العسكري بآلات النفخ و"القربة":
مقطوعة "السمكيني" (El Samakini): معزوفة نادرة باستخدام آلة "القربة" (Bag Pipes) أداء فرقة الجيش المصري.
مارش "إسكندرة" (Iskendara): معزوفة شهيرة أداها أوركسترا الجيش المصري (Armée Egyptienne).
4. الحان عالمية وشرقية بأداء عسكري:
شملت المجموعة مارشات مميزة مثل: "مارش فرنسي"، "هوا عجمي"، "هوا برجي شرقي"، "هوا إسنا"، و"على قدة الأسمر"، بالإضافة إلى مارشات كلاسيكية مثل "كوك مارش" ومقطوعة "الكردغ".
5. وثائق صوتية نادرة:
أسطوانة تعليم اللغة العربية (اللهجة المصرية): "Sample Record" من إنتاج شركة (The Gramophone Company) وتعود لبدايات القرن الماضي، وتعتبر من أندر القطع التوثيقية
