وزيرة الثقافة: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد بطولات أبطال مصر

بمناسبة يوم الشهيد الموافق 9 مارس، تقدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بخالص التحية والتقدير إلى أرواح شهداء مصر الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وصونًا لترابه، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين عبر الأجيال.

وأكدت وزيرة الثقافة أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها بطولات أبناء مصر الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مشيرة إلى أن هؤلاء الأبطال سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر، وقدموا أسمى معاني التضحية والفداء من أجل حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الوطن.

وأكدت أن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا خاصًا بتوثيق بطولات شهداء مصر وتعريف الأجيال الجديدة بقصصهم الملهمة، انطلاقًا من دور الثقافة في ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، وغرس روح التضحية والفداء في نفوس الشباب.

وشددت وزيرة الثقافة على أن الوزارة ستمضي قدمًا خلال الفترة المقبلة نحو التوسع في توثيق بطولات شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة من خلال مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية، بما يشمل الندوات والفعاليات الثقافية والعروض المسرحية والإصدارات التوثيقية، إلى جانب التوسع في نشر الأعمال الأدبية التي تستلهم بطولات الشهداء، بهدف تعريف الأجيال الجديدة والقادمة ببطولات كُتبت بسطور من نور في سجلات تاريخ مصر.

واختتمت وزيرة الثقافة بالتأكيد على أن تضحيات شهداء الوطن ستظل نبراسًا يُلهم الأجيال، ويجسد أسمى معاني الوطنية والانتماء، ويؤكد أن مصر ستبقى دائمًا قوية بأبنائها المخلصين.