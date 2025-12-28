قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل حمص الشام.

 

طريقة عمل حمص الشام..

المكونات :

2كوب كبير من الحمص الشامي.

4 فصوص من الثوم

3 حبات الطماطم الطازجة كبيرة الحجم.

عدد كوب واحد كبير من عصير الليمون الطازج.

1ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1ملعقة صغيرة من الملح الأبيض

1ملعقة صغيرة من (الشطة البودر.)الحار

عدد أربع أكواب كبيرة من الماء.

الطريقة لعمل حمص الشام 

 

نقوم بتنقية الحمص جيدا للتخلص من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الجاري ثم نضع الحمص في إناء به ماء منقوع لمدة ليلة كاملة من المساء إلى الصباح.

نقوم بغسل الطماطم جيدا ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات كبيرة الحجم ثم نضعها في الخلاط الكهربي مع قليل من الماء ونقوم بخفقه حتى يصبح عصير ثم نقوم بتصفيته ونتركه جانبا.

نقوم بتقشير الثوم ثم نقوم بهرسه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

في قدر على النار به ماء نقوم بوضع الحمص بعد تصفيته من المياه ونضيف عصير الطماطم مع الملح والكمون والشطة والثوم مهروس

ونترك الخليط على نار عالية لمدة ساعة الا ربع مع مراعاة عندما تقل المياه يتم تزويدها حتى ينضج الحمص تماما.

ثم في أكواب نقوم بوضع ربع الكوب عصير ليمون ثم نضيف الحمص الشامي ويقدم ساخن.

طريقة عمل حمص الشام حمص الشام طريقة عمل حمص الشام فى البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور (٢)

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2

القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بسوهاج

القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بسوهاج

القبض على شخصين يوجهان الناخبين بسوهاج

القبض على شخصين يوجهان الناخبين بسوهاج

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد