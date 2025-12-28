كفر الشيخ تحقق المركز الثاني في إزالة التعديات على مستوى الجمهورية

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حققت نتائج غير مسبوقة في ملفات استرداد وحماية أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال المحافظ، إن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمركز الثالث في التقنين، وبلغت نسبة إنجاز طلبات التصالح 96%.

شدد محافظ كفر الشيخ على الاستعداد الكامل للموجة الـ 28 لإزالة التعديات، وتنفيذ الإزالات في المهد بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى المركز الأول على مستوى الجمهورية في هذه الملفات.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة على جميع المستويات وتتطلب الاستمرار في العمل بالوتيرة ذاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.