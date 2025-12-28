محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي «رفع كفاءة الباحثين ومديرى إدارات الشئون القانونية» بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والديوان العام، والذي يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 وحتى الأول من يناير 2026، بمشاركة 35 باحثًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار هشام يوسف، رئيس القسم القضائي بالمحافظة، وبدر حلمي زيدان، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ومنسق البرنامج التدريبي.

يتضمن البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها دور إدارات الشئون القانونية في الجهات الحكومية، وأركان القرار الإداري وآليات صياغة العقود، ومنهجيات إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المطروحة، فضلًا عن مناقشة أسباب بطلان قرارات الجزاء وضمانات التحقيق وكيفية إجرائه، بما يحقق سلامة الإجراءات القانونية.

يشمل البرنامج استعراض أحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمتعلق بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأحكام قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته العملية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التدريب المستمر للعاملين بجميع الجهات والمصالح الحكومية، موضحًا أن تطوير إدارات الشئون القانونية يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وسلامة الإجراءات داخل مختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة، بما يخدم الصالح العام ويلبي متطلبات التطوير المؤسسي.

يحاضر في البرنامج نخبة من رجال القانون، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وأساتذة متخصصين في المجالات القانونية المتنوعة.