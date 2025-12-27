تعليم كفر الشيخ يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025-2026.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 10 من يناير 2026، حتى الخميس 22 يناير 2026.

وأعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات في أماكن بارزة في المدارس.