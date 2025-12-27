تحرير 91 محضرًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي للسلع الاستراتيجية والحالة التموينية، ومستوى الانضباط بالأسواق، وجهود الحملات التموينية المكثفة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة، والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار الأسواق، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو جودة السلع.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية المتنوعة؛ شملت:

قطاع المخابز البلدية، حيث تم تحرير 91 محضر مخالفة تضمنت: نقص وزن الخبز، وعدم النظافة، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف، إلى جانب مخالفات التصرف والتجميع، والتوقف عن العمل، والغلق، وعدم وجود موازين أو عدم صلاحيتها.

أما في مجال الأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت الحملات ببندر دسوق عن ضبط كميات من مواد البناء، والمنظفات، والمخللات، واللحوم المصنعة، والتوابل بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم بسيدي سالم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحال سجائر ومستحضرات تجميل.

وفي مركز الحامول، جرى ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، بينما أسفرت الحملات بمركز الرياض عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحال وسوبر ماركت.

وفي قلين، تم ضبط كميات لحوم للذبخ خارج المجزر الحكومي دون السن والوزن القانوني، فيما شهدت مدينة فوه تحرير عدة محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجاري بعدد من الأنشطة التجارية.

وفي قطاع الوقود والمحروقات، أسفرت الحملات بمركز كفرالشيخ عن تحرير محضر تصرف في 500 أسطوانة غاز منزلي بأحد المستودعات، كما تم بمركز مطوبس تحرير محضر تصرف في كميات كبيرة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92 بإحدى محطات تموين السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومكثف بكافة مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت وصحة المواطنين، مشددًا على أن الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط الأسعار وجودة السلع أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق بكل حزم لحماية المواطن وردع المخالفين.