محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات برنامج “المدرب المجتمعي” .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ختام فعالياتبرنامج المدرب المجتمعي بنادي سيتي كلوب، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمحافظة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار دعم الدور المجتمعي للرياضة وبناء الوعي لدى النشء والشباب، من خلال إعداد كوادر رياضية مؤهلة قادرة على غرس القيم الإيجابية داخل المجتمع.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن البرنامج يُعد أحد المحاور المهمة لبناء الإنسان المصري، ويستهدف تطوير الإطار الفكري للعاملين في المجال الرياضي، وترسيخ مفهوم القدوة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإيجابية والعطاء.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فاعليات البرنامج تضمنت تدريب المشاركين من الكوادر الرياضية على تصميم يوم رياضي للفرق المشاركة في مختلف الفاعليات بالملاعب، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول اتفاقية حقوق الطفل كميثاق دولي، والتدريب على تصميم العروض الرياضية على أرض الملعب وفق اختلاف الفاعلية ومساحة الملعب وعدد المشتركين.