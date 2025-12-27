حملات نظافة مكثفة ورفع المخلفات بمحيط جامعة كفر الشيخ | صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق حي شرق وحي غرب والأحياء والقرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وفي سياق متصل، أشرف خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق، على سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية على مدار اليوم، وخاصة بمحيط جامعة كفر الشيخ.

كما تابع أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.

بالإضافة إلى أعمال تنظيف الأحواض من الحشائش، وغسيل الأرصفة، وتقليم وتهذيب الأشجار ورعايتها، وأعمال الري، وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بمداخل المدينة، وعمل حملات نظافة ورفع الأتربة ورفع كفاءة المداخل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.