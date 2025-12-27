قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
محافظات

حملات نظافة مكثفة ورفع المخلفات بمحيط جامعة كفر الشيخ | صور

محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات بنطاق حي شرق وحي غرب والأحياء والقرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وفي سياق متصل، أشرف خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق، على سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية على مدار اليوم، وخاصة بمحيط جامعة كفر الشيخ.

 كما تابع أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع والحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.

بالإضافة إلى أعمال تنظيف الأحواض من الحشائش، وغسيل الأرصفة، وتقليم وتهذيب الأشجار ورعايتها، وأعمال الري، وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بمداخل المدينة، وعمل حملات نظافة ورفع الأتربة ورفع كفاءة المداخل، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله

في ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدي زقزوق.. محطات في حياة الفقيه والمفكر الزاهد

علي جمعة

كيف تستعين على الصبر؟.. علي جمعة يوضح

سنن النبي قبل النوم

سنن النبي قبل النوم تحفظك وتزيدك أجرًا.. لا تحرم نفسك فضلها

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

