محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا لمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو، المدخل الرئيسي للمحافظة، لمتابعة تنفيذ أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والنظافة.

جاء ذلك في إطار مبادرتي «كفرالشيخ للأخضر» و«كفرالشيخ بتنور»، وخطة المحافظة الشاملة لتحسين المظهر الحضاري ورفع جودة الحياة بمدن وقرى المحافظة، ضمن مشروعات الهوية البصرية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال الجارية بمحور 30 يونيو تستهدف تحويله إلى واجهة حضارية تعكس الهوية البصرية للمحافظة، وتعزز مفاهيم الاستدامة البيئية، من خلال زيادة المسطحات الخضراء، وتكثيف أعمال التشجير، ورفع كفاءة الإضاءة باستخدام نظم حديثة موفرة للطاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان المروري والحفاظ على البيئة.

وشملت جولة محافظ كفرالشيخ تفقد أعمال النظافة والتجميل على امتداد المحور، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال، واستمرار المتابعة اليومية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يليق بأبناء كفرالشيخ ويعكس صورة حضارية مشرفة للمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تطوير محور 30 يونيو يأتي ضمن رؤية متكاملة لتجميل المداخل والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة البنية الجمالية والخدمية، لافتًا إلى أن مبادرتي «كفرالشيخ للأخضر» و«كفرالشيخ بتنور» تمثلان ركيزة أساسية في خطة المحافظة للتحول إلى مدينة صديقة للبيئة، تعتمد على حلول حديثة ومستدامة.

شدد محافظ كفرالشيخ على استمرار التوسع في تنفيذ أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بكافة المحاور والميادين الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، مؤكدًا أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في الشكل الحضاري العام، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.