مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
محافظات

خلال جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين| صور

محمود زيدان

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي قري كفرالشيخ، واستمع محافظ كفرالشيخ إلى طلبات ومقترحات المواطنين بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن "المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية".

ولفت إلى أنه يتابع بنفسه احتياجات الأهالي ويحرص على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وجه محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والمقترحات، والتعامل الجاد معها ميدانيًا، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ، إلى استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

