خلال جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين| صور

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي قري كفرالشيخ، واستمع محافظ كفرالشيخ إلى طلبات ومقترحات المواطنين بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن "المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية".

ولفت إلى أنه يتابع بنفسه احتياجات الأهالي ويحرص على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وجه محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والمقترحات، والتعامل الجاد معها ميدانيًا، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ، إلى استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.