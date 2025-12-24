كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور

أطلق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، مبادرة كفر الشيخ بتنور والتي تمثل نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمحافظة.

تهدف هذه المبادرة إلى تحديث منظومة الإنارة العامة باستخدام تقنيات موفرة للطاقة، مما يساهم في تعزيز الأمان وتسهيل الحركة المرورية في الميادين والشوارع الرئيسية.

تشمل المدن والقرى بالتوازي مع ذلك أعمال الرصف وتركيب “الإنترلوك”، فضلاً عن إعادة تدوير الأعمدة المتهالكة وربط الإنارة بمشروعات الهوية البصرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة ومبادرة "بداية" لبناء الإنسان، لتستعيد كفر الشيخ بريقها الجمالي كبيئة آمنة ومتطورة.

وتظهر هذه الصور الملتقطة ليلاً مظهرًا حضاريًا لشوارع مدن كفر الشيخ.