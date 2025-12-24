محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف عدة شوارع بـ الإنترلوك.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، ويجري تنفيذ الأعمال في 10 شوارع بمنطقة تقسيم 4، بإجمالي أطوال تصل إلى 1688 مترًا وبعرض 7.5 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وشملت الأعمال التي تم الانتهاء منها تنفيذ شارع الزواوي بطول 170 مترًا وعرض 7.25 متر، وشارع مرسى مطروح بطول 220 مترًا وعرض 7.25 متر، وشارع دمياط بطول 170 مترًا وعرض 7.25 متر، وشارع قطر بطول 125 مترًا وعرض 7.5 متر، وشارع بنها بطول 130 مترًا وعرض 7.5 متر.

كما تتواصل الأعمال بعدد من الشوارع المتبقية، تشمل شارع السويس بطول 290 مترًا وعرض 7.5 متر، وشارع الزقازيق بطول 200 متر وعرض 7.5 متر، وشارع السمنودي بطول 123 مترًا وعرض 7 أمتار، وشارع أحمد عبدالعزيز بطول 123 مترًا وعرض 7 أمتار، وشارع طنطا بطول 200 متر وعرض 7.5 متر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ المشروعات على الوجه الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الأساسية، تشمل أعمال النظافة، والتشجير، ورفع كفاءة الجزر الوسطى، وتركيب بلاط الإنترلوك، وتمهيد ورصف الطرق، إلى جانب تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن وقرى المحافظة

وأشار إلى التعاقد مع 4 شركات نظافة تعمل بالتوازي ضمن منظومة النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء كفرالشيخ.