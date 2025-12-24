محافظ كفر الشيخ: طفرة تنموية بجميع القطاعات بـ23 مليار جنيه.. وافتتاح 178 مصنعًا بالقطاع الصناعي

شهدت محافظة كفر الشيخ على مدار العام الجاري، طفرة تنموية وإنشائية كبرى في شتى المجالات، وذلك عقب تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة القطاعات بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار جنيه.

واستحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، مع الانتهاء من تنفيذ 178 مصنعًا بالمنطقتين الصناعيتين في بلطيم ومطوبس، بتكلفة بلغت نحو 20 مليار جنيه.. وقد أسهمت هذه المشروعات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة والمستدامة، بجانب دعم النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن قطاع الثروة السمكية والحيوانية وتطوير البحيرات جاء في المرتبة الثانية ضمن القطاعات المستفيدة من المشروعات التنموية، بعد تنفيذ أعمال تنمية وتطهير وتعميق بحيرة البرلس بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه.

وأضاف: أن قطاع التعليم حل في المرتبة الثالثة عقب تطوير وإنشاء 52 مدرسة بتكلفة إجمالية تجاوزت 664 مليون جنيه، فيما جاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الرابعة بعد رفع كفاءة ورصف 100 طريق بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان احتل المركز الخامس بإنشاء 28 عمارة سكنية بتكلفة 180 مليون جنيه، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي في المرتبة السادسة بتنفيذ 77 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

وتابع إن المحافظة لم تكن في عهد الجمهورية الجديدة مجرد ظهير زراعي أو ساحلي تقليدي، بل شهدت منذ بداية العام المالي 2024-2025 تحولاً هيكلياً عميقاً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، ولذلك يحتل القطاع الصناعي صدارة الأولويات في الأجندة التنموية للمحافظة، ويتم النظر إليه باعتباره المحرك الرئيسي لتنويع مصادر الدخل المحلي، وإتاحة فرص عمل مستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد المنطقة الصناعية ببلطيم المثال الأبرز على نجاح السياسات الصناعية المحلية في الوصول إلى مرحلة التشبع التشغيلي الكامل، ما يعكس جاذبيتها الاستثمارية العالية، خاصة أنها تمتد على مساحة إجمالية قدرها 114 فداناً، وتستفيد من موقعها الاستراتيجي القريب من الطريق الدولي الساحلي، ما يمنحها ميزة لوجستية كبرى في عمليات النقل والتوزيع، سواء للأسواق المحلية أو لأغراض التصدير.

وأضاف محافظ كفر الشيخ "إذا كانت بلطيم تمثل الحاضر الصناعي، فإن منطقة مطوبس تمثل المستقبل والامتداد الاستراتيجي الأضخم للمحافظة، خاصة أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1857 فداناً، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الدلتا، وقد تم تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فداناً، ووصلت نسبة الإشغال في المرحلة الأولى إلى 90% تقريباً، وتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 74 مصنعاً قائماً بها بتكلفة تقديرية تبلغ 5 مليارات جنيه".

وأوضح أنه بالتوازي مع التصنيع، تتجه المحافظة نحو تحديث قطاع التجارة الداخلية بإنشاء منطقتين تجاريتين، الأولى وهي إنشاء منطقة تجارية على مساحة 11 فداناً أمام جامعة كفر الشيخ، فيما يتم إنشاء المنطقة الثانية على مساحة 9.5 فدان في سخا، حيث تهدف هذه المشروعات إلى استبدال النمط التجاري التقليدي بسلاسل تجارية كبرى ومولات ومناطق ترفيهية، مما يحسن جودة الحياة وإتاحة كثافة تشغيلية عالية.

وحول تحديث قطاع الثروة السمكية والحيوانية والبحيرات، قال المحافظ إن يد التنمية امتدت إلى تطهير وتعميق بحيرة البرلس تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والتي مازال العمل جاريا فيها حتى اليوم في كافة اتجاهاتها سواء القطاع الغربي ناحية سيدي سالم ومطوبس أو القطاع الشمالي ناحية مركز البرلس وكذلك تطهير وتعميق وتكسية بوغاز بحيرة البرلس، وهو الشريان الرئيسي لتغطية البحيرة بالمياه المالحة والزريعة السمكية من البحر الأبيض المتوسط.

ونوه بأنه تم صرف ما يزيد عن 2 مليار جنيه حتى الآن على ما يجرى من أعمال داخل البحيرة، حيث اعتمدت الدولة مؤخرا 10 ملايين جنيه لإزالة الحشائش وتطهير المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة بلطيم بمحازاة رافد الطريق الدولي وهي جزء كان كله حشائش ولا يصلح للصيد الحر ولكن يجري حاليا العمل في تطهير وإزالة الحشائش لإضافة المساحة إلي البحيرة بعد تطويرها.

وردا عن سؤال بشأن جهود المحافظة في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، أوضح المحافظ أنه تم إنشاء وتطوير 254 مدرسة خلال الأعوام السابقة لتقليل كثافة الفصول، منها إنشاء 52 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 664 مليون جنيه.

وفيما يخص النهضة التي حققتها المحافظة في قطاع البنية التحتية وتوفير إسكان يتناسب مع كافة فئات أهالي المحافظة، قال المحافظ إنه تم رفع كفاءة 100 طريق بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، وإنشاء 28 عمارة بتكلفة بلغت 180 مليون جنيه ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، علاوة على إنشاء 10 آلاف و964 وحدة سكنية ضمن 109 مشروعات غرب عاصمة المحافظة.

وحول النهوض بالقطاع الصحي، أشار المحافظ إلى أنه تم تطوير 37 مستشفى ووحدة صحية لتوفير الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية للمواطنين خاصة للمواطن البسيط.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تم افتتاح 50 مركزا شباببا، فضلا عن إنشاء 153 ملعب نجيل صناعي، لاكتشاف مواهب النشء والشباب وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بالمحافظة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح المحافظ أنه تم إختيار مركز مطوبس ليكون مسرحاً للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية نظراً لاحتياجه الشديد وموقعه الجغرافي، حيث شملت المبادرة الانتهاء من العديد من المشروعات العملاقة ، بهذا المركز الحيوي ، خاصة أن المبادرة تشمل 18 وحدة محلية قروية، تضم 100 قرية رئيسية و492 تابعاً، ويستفيد منها نحو 350 ألف نسمة، وتم الانتهاء من جميع المشروعات به بنسبة بلغت 100%، وهو إنجاز استثنائي يعكس كفاءة الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق بجهود الأجهزة التنفيذية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.. أشار إلي أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغ نحو 120 ألف طلب، بما يعكس رغبة جادة في تقنين الأوضاع القانونية.

وأضاف: أن المحافظة حققت نسبة إنجاز تجاوزت 98% في فحص ومعالجة هذه الطلبات، متصدرة مؤشرات الأداء على المستوى المحلي، مشيرًا إلى تحرير وتسليم 1509 عقود تقنين لواضعي اليد الجادين على أراضي أملاك الدولة، بما يضمن حقوق الدولة ويعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.