محمود السيد يكشف جهود الدولة في تمكين الشباب

كشف الدكتور محمود السيد، استشاري ريادة الأعمال وخبير إدارة المشروعات، أنه يجب تجهيز الشباب لسوق العمل وتمكينهم قبل تخرجهم من الجامعة، موضحا أن التمكين يعني توفير الأدوات للشباب ليعرفوا واجباتهم وما لهم وما عليهم.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين، والإعلامي محمد جوهر، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فئة الشباب تتراوح من 20 إلى 40 عامًا.



وأكد السيد أنه يجب إكساب الشباب مرونة التعامل مع متغيرات السوق ومتطلباته وربط ذلك بالتعليم.



وأوضح أن التطورات في سوق العمل وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتخصصات الجديدة والذكاء الاصطناعي أوجدت فجوة كبيرة تعمل الدولة على التعامل معها من البحث العلمي والتعليم.



وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب، حيث إنهم يمثلون 60 % من بنية المجتمع وهم العمود الفقري لأي تنمية أو تقدم.

