أول صور من كواليس «عائلة مصرية جدًا» لـ نهال عنبر قبل طرحه

كشف صناع مسلسل «عائلة مصرية جدًا» عن أول صور من تصوير المسلسل، الذى يستأنف تصويره حالياً على قدم وساق، وظهر في العديد من الصور مجموعة من النجوم والصناع أبرزهم النجمة نهال عنبر وياسر علي ماهر ومروة عبد المنعم وخالد محروس وعيد أبو الحمد ومخرجي العمل وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني، والمنتج محمد حمزة مالك شركة «باك تو باك».

يشار إلى أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» للنجمة نهال عنبر وياسر علي ماهر وآخرين مكون من 30 حلقة، والذى يتواصل استئناف تصويره آنذاك بطريقة مكثفة للعرض في شهر رمضان المقبل على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام وبعض القنوات الفضائية.

وأكدت المخرجة وداد تيسير عبود بأن المسلسل هو عمل درامي توعوي في إطار دراما قصيرة، على طريقة «صحح سلوكك»، وقد تم الإنتهاء من تصوير 20 حلقة لذات الوقت.

وأضافت وداد بأن تتراوح مدة الحلقة من 10 إلى 15 دقيقة، مع تعليق لأحد شيوخ من وزارة الأوقاف عقب الإنتهاء من عرض المشهد الدرامي، الذي يتناول قضية إجتماعية توعوية وذلك في إطار يهدف إلى تقديم رسائل توعوية بأسلوب درامي مبسط.

وتتمحور أحداث مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، حول مجموعة من القضايا الإجتماعية التي تمس الأسرة المصرية ومن بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، وذلك في إطار درامي إنساني يعتمد على الطرح الواقعي ويقدم رسائل إجتماعية هادفة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج محمد حمزة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة نهال عنبر، ياسر علي ماهر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من فكرة وليد عطالله وقصه وسيناريو وحوار علاء سعيد وذلك تحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدى لاشين ومن إخراج كل من وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.