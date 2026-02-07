خبير: عدم عسكرة البحر الأحمر والأمن الافريقي من أبرز القضايا لدي مصر

قال جمال سلامة أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة وروسيا سبق ووقعا أكثر من معاهدة فيما يخص التسليح النووي، منوها بأن مصر تقع في أقليم حدوده من نار.

واضاف سلامة خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن مصر قدرها أن تتعامل مع تلك التحديات بشكل جدي، متابعا: مفهوم الأمن القومي المصري حاليا يبدأ من حيث يبدأ التهديد.

واسترسل: الدولة المصرية لها ثوابت تتعامل من خلالها، وترفض فكرة تقسيم الدول المحيطة بها، واحترام سيادة الدول.

وأكمل: عدم عسكرة منطقة البحر الأحمر وقضية الأمن الافريقي من أهم القضايا التي تهتم بها مصر.