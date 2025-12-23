نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمبنى التحول الرقمي..صور

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مبنى التحول الرقمي الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه ودخوله الخدمة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن مشروع التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أنه يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء وحديث يعتمد على التكنولوجيا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة.