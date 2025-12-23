محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير كورنيش مصيف بلطيم | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة طريق كورنيش النرجس حتى نهاية كورنيش الزهراء القديم وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة مصيف بلطيم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت أعمال التطوير نقل الأعمدة، وتوسعة الطريق، ورفع كفاءته وتركيب بلاط الإنترلوك وتجميل الأرصفة، إضافة إلى تحسين المظهر العام للمرافق والجزر الوسطى من خلال التشجير والتجميل، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات متكاملة للزوار والمواطنين ورفع مستوى البنية التحتية بالمصيف.

أكد محافظ كفر الشيخ أن تطوير طريق كورنيش شاطئ الزهراء القديم يهدف إلى تحديث المرافق والخدمات، تنظيم البنية التحتية، تسهيل الحركة المرورية، وتحسين المظهر الجمالي، بما يعكس التطوير المستمر لخدمة المواطنين والزوار ويعزز مكانة مصيف بلطيم السياحية كأحد أهم المقاصد بمحافظة كفر الشيخ.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تنموية وخدمية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة بمصيف بلطيم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.