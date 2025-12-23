محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاء المنطقة الترفيهية والملاهي بمصيف بلطيم.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء المنطقة الترفيهية وألعاب الملاهي (أكوابارك) بمدينة مصيف بلطيم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

ويقام المشروع على مساحة 8000 متر مربع، ويضم 4 حمامات سباحة متنوعة، وألعابًا ترفيهية حديثة، ومحلات تجارية، بما يسهم في توفير متنفس ترفيهي متكامل للمواطنين والزائرين، ودعم النشاط السياحي والترفيهي بالمحافظة.

أكّد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على سرعة الإنتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مصيف بلطيم وتعزيز مقوماته السياحية والخدمية.

شدد محافظ كفرالشيخ على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية، بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين، ويواكب جهود الدولة في التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة بمصيف بلطيم، كأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.